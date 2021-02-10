FATİH'TE KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ

METEOROLOJİNİN hafta sonu soğuk hava ve kar yağışı uyarısının ardından trafik ekipleri Fatih'te ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi yaptı.

METEOROLOJİNİN hafta sonu soğuk hava ve kar yağışı uyarısının ardından trafik ekipleri Fatih'te ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi yaptı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, meteorolojinin hafta sonu soğuk hava ve kar yağışı uyarısının ardından Fatih Vatan Caddesi'nde ticari araçlarda kış lastiği denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, tek tek durdurduğu araçların önce ehliyet ve ruhsatlarının kontrolü yaptı ardından araçların lastiklerini kontrol etti. Denetimler polislerin üzerindeki kameralarla kayıt altına alındı. Denetimlerin gün boyu devam edeceği öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı