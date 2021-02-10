FATİH'TE KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ
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FATİH'TE KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ

10.02.2021 10:14 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:18
FATİH'TE KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ

METEOROLOJİNİN hafta sonu soğuk hava ve kar yağışı uyarısının ardından trafik ekipleri Fatih'te ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi yaptı.

METEOROLOJİNİN hafta sonu soğuk hava ve kar yağışı uyarısının ardından trafik ekipleri Fatih'te ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi yaptı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, meteorolojinin hafta sonu soğuk hava ve kar yağışı uyarısının ardından Fatih Vatan Caddesi'nde ticari araçlarda kış lastiği denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, tek tek durdurduğu araçların önce ehliyet ve ruhsatlarının kontrolü yaptı ardından araçların lastiklerini kontrol etti. Denetimler polislerin üzerindeki kameralarla kayıt altına alındı. Denetimlerin gün boyu devam edeceği öğrenildi.

- İstanbul

FATİH'TE KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ
FATİH'TE KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ
FATİH'TE KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ
FATİH'TE KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ
FATİH'TE KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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