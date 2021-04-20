Fatih'te kimyasal maddelerin bulunduğu depoda yangın
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Fatih'te kimyasal maddelerin bulunduğu depoda yangın

Fatih'te kimyasal maddelerin bulunduğu depoda yangın
Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

Fatih'te kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangın söndürüldü.

Fatih'te kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, kimyasal maddelerin yer aldığı Kumkapı'daki bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Fatih, Şişli, Bakırköy ve Beyoğlu'ndan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşının ardından yangın kontrol altına alındı.

Herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmayan yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Depoda, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce ele geçirilen etil alkol, sahte içki ve çeşitli kimyasal maddelerin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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