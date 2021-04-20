Fatih'te kimyasal maddelerin bulunduğu depoda yangın

Fatih'te kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Fatih'te kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, kimyasal maddelerin yer aldığı Kumkapı'daki bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Fatih, Şişli, Bakırköy ve Beyoğlu'ndan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşının ardından kontrol altına alındı.

Depoda, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce ele geçirilen etil alkol, sahte içki ve çeşitli kimyasal maddelerin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar