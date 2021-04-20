Fatih'te kimyasal maddelerin bulunduğu depoda yangın

Fatih'te kimyasal maddelerin bulunduğu depoda yangın çıktı.

Fatih'te kimyasal maddelerin bulunduğu depoda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, kimyasal maddelerin tutulduğu Kumkapı'daki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Depoda, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce ele geçirilen etil alkol, sahte içki ve çeşitli kimyasal maddelerin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar