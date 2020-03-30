Fatih'te kazada can pazarı: 4 yaralı (1)
FATİH Cankurtaran'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan hafif ticari aracın kaza yapmasıyla can pazarı yaşandı.
30.03.2020 22:02 | Son Güncelleme: 30.03.2020 22:02
FATİH Cankurtaran'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan hafif ticari aracın kaza yapmasıyla can pazarı yaşandı. Kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
- İstanbul
- İstanbul
Kaynak: DHA