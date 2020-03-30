Fatih'te kazada can pazarı: 4 yaralı (1) FATİH Cankurtaran'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan hafif ticari aracın kaza yapmasıyla can pazarı yaşandı.

FATİH Cankurtaran'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan hafif ticari aracın kaza yapmasıyla can pazarı yaşandı. Kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.- İstanbul

Kaynak: DHA