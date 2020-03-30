FATİH'TE KAZADA CAN PAZARI: 4 YARALI (1) Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHAFatih Cankurtaran'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan hafif ticari aracın kaza yapmasıyla can pazarı yaşandı.

Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA

Fatih Cankurtaran'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan hafif ticari aracın kaza yapmasıyla can pazarı yaşandı. Kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-------------Kazadan görüntüler-Yerde yatan yaralılar

Kaynak: DHA