FATİH'TE KAZADA CAN PAZARI: 1 ÖLÜ 3 YARALI (2) Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHAFatih Cankurtaran'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan panelvan araç, otomobili çarparak takla attı.

Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA

Fatih Cankurtaran'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan panelvan araç, otomobili çarparak takla attı. Can pazarının yaşandığı kazada 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılıyor.

Görüntü Dökümü:

-------------Kazadan görüntüler-Yerde yatan yaralılar

Kaynak: DHA