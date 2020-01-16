: Fatih'te kaybolan çocuğa montunu giydiren zabıta konuştu

16.01.2020 17:19 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:22

Fatih'te pazarda kaybolan 3 yaşındaki çocuk zabıta ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi. Ağlamaktan bitkin düşen ve üşüyen çocuğa montunu giydiren Zabıta memuru Mehmet Yıldızcan, " Ellerini tuttuğumda da buz gibi olmuştu elleri, montumu çıkartıp bende kendisine sardım, kucağıma aldım. Ailesini beklerken, kucağımda uyuya kaldı. Ailesini bulduk ve ailesine sağ salim teslim ettik. Ailesi çok mutlu oldu bize 'Allah razı olsun' dediler, buda bizim için yeterli bence, onur vericiydi." dedi.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında yaşandı. Fatih Belediyesi motosikletli zabıta ekibi, Balat'taki ünlü Çarşamba pazarı çevresinde devriye gezerken, ağlayan bir çocuğu gördü. Ağlamaktan bitkin düşen 3 yaşındaki çocuğa zabıta ekibi önce su içirip sakinleştirdi. Zabıta personeli Mehmet Yıldızcan, üşümesin diye montunu çıkarıp çocuğa giydirdi. Çocuk ısınınca zabıtanın kucağında uyudu. Zabıta ekipleri, bir süre sonra ulaştıkları ailesine çocuğu teslim etti.

Küçük çocuğa montunu veren motosikletli zabıta memuru Mehmet Yıldızcan, " motorize olarak görev yapmaktayım, dün rutin olarak kontrol ettiğimiz noktalardan biri olan pazara gittim o esnada küçük bir çocuğun ağladığını gördüm. Kendisine yaklaştığımda ağlıyordu bende kaybolduğunu anladım. Zaman zamanda Pazar içerisinde bu tür kaybolmalarla karşılaşabiliyoruz. Çocuğu kucağıma aldığımda üşüdüğünü anladım. Ondan öncesinde ağladığını görüp su verdim, sakinleştirmeye çalıştım. Ellerini tuttuğumda da buz gibi olmuştu elleri, montumu çıkartıp bende kendisine sardım, kucağıma aldım. Ailesini beklerken, kucağımda uyuya kaldı. Grup amirlerimize ve ekip arkadaşlarımıza bilgi verdik, telsizden anons geçtik. Herkes ailesini aramaya başladı o esnada ailesini bulduk ve ailesine sağ salim teslim ettik. Ailesi çok mutlu oldu bize 'Allah razı olsun' dediler, buda bizim için yeterli bence, onur vericiydi " diye konuştu.

Kaynak: DHA

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