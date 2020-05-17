Fatih'te kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynarken yakalandılar KORONAVİRÜS kapsamında kapalı olması gereken kahvehaneyi basan polis, 4'ü kumar oynayan 17 kişiye toplam 58 bin 60 lira idari para cezası kesti.

KORONAVİRÜS kapsamında kapalı olması gereken kahvehaneyi basan polis , 4'ü kumar oynayan 17 kişiye toplam 58 bin 60 lira idari para cezası kesti.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Mayıs tarihinde koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerine yönelik olarak Aksaray'da yaptıkları denetimde bir kahvehanenin açık olduğunu tespit ettiler. Polis, 4'ü kumar oynayan 17 kişiye toplam 58 bin 60 lira idari para cezası kesti.

Cezaya direnen, polise mukavemet gösteren, devleti aşağılama suçu işlediği de öğrenilen Orhan K. ile ruhsatsız iş yerinde kumar oynatan Osman T., gözaltına alındı. Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Orhan K. ve Osman T., sorgularının ardından serbest bırakıldılar.

- İstanbul

Kaynak: DHA