Fatih'te kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti
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Fatih'te kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti

Fatih Mevlanakapı Caddesi'nde bir kadın geri manevra yapan kapalı kasa kamyonetin altında kaldı.

12.11.2019 10:22 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:24
Fatih'te kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti

Fatih Mevlanakapı Caddesi'nde bir kadın geri manevra yapan kapalı kasa kamyonetin altında kaldı. Saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda kamyonetin altında kalan kadın için vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine verdi. Sağlık ekiplerince kadının hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiyenin kamyonetin altından kadını çıkarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Fatih'te kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti
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