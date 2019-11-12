Fatih'te kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti
Fatih Mevlanakapı Caddesi'nde bir kadın geri manevra yapan kapalı kasa kamyonetin altında kaldı.
12.11.2019 10:22 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:24
Fatih Mevlanakapı Caddesi'nde bir kadın geri manevra yapan kapalı kasa kamyonetin altında kaldı. Saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda kamyonetin altında kalan kadın için vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerince kadının hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiyenin kamyonetin altından kadını çıkarma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
Haber Videosu: Fatih'te kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti