Fatih'te kamyonet üst geçide sıkıştı
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Fatih'te kamyonet üst geçide sıkıştı

22.10.2020 12:02 | Son Güncelleme: 22.10.2020 12:08
Fatih'te kamyonet üst geçide sıkıştı

Fatih'te kamyonet üst geçidin altına sıkıştı.

Fatih'te kamyonet üst geçidin altına sıkıştı.

Namık Kemal Caddesi'nden sahil yolu istikametine seyreden 06 BJ 9179 plakalı Sayid Hamdo yönetimindeki kamyonet,  üst geçidin yüksekliğini hesaplamadan altından geçmeye çalıştı. Sürücü '3.60 metre' yazılı uyarı levhasına rağmen yola devam edince, kamyonet, üst geçidin altında sıkıştı. Sürücü Hamdo, kamyoneti kurtarmak için polislerden yardım istedi. Sıkışan kamyoneti kurtarmak için uzun süre uğraş veren sürücü Sayid Hamdo, durumu çekiciye bildirdi. Olay yerine gelen çekiciyle kamyonet sıkıştığı yerden çıkarıldı. 


- İstanbul
Fatih'te kamyonet üst geçide sıkıştı
Fatih'te kamyonet üst geçide sıkıştı
Fatih'te kamyonet üst geçide sıkıştı
Fatih'te kamyonet üst geçide sıkıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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