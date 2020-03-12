FATİH'TE KALDIRIMA GÖMÜLEN TARİHİ ÇEŞME İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
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Fatih Belediyesi, Fatih, Güncel

FATİH'TE KALDIRIMA GÖMÜLEN TARİHİ ÇEŞME İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Fatih Saraçhane'de Damat İbrahim Paşa Camii'nin ön cephesinde bulunan ve bugün yapılan kaldırım çalışması sonrasında bir kısmı yer altında kalan tarihi çeşme için Fatih Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaldırım taşları söküm çalışması başlattı.

12.03.2020 19:28 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:28
FATİH'TE KALDIRIMA GÖMÜLEN TARİHİ ÇEŞME İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Fatih Saraçhane'de Damat İbrahim Paşa Camii'nin ön cephesinde bulunan ve bugün yapılan kaldırım çalışması sonrasında bir kısmı yer altında kalan tarihi çeşme için Fatih Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaldırım taşları söküm çalışması başlattı. 1720'de Sultan III. Ahmed'in Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından yaptırılan 300 yıllık Damat İbrahim Paşa Camii'nin ön cephesinde bulunan tarihi çeşmenin bulunduğu yere gelen ekipler, iş makineleri yardımıyla sabah yerleştirilen kaldırım taşlarını söktü. Yapılan çalışmayla birlikte tarihi çeşmenin yer altında kalan kısmı yeniden gün yüzüne çıkartıldı. Yapılan bu çalışmayla birlikte çeşmenin daha önceden yer altında kalan bölümündeki izler ise dikkat çekti. Çalışmalara ara veren ekipler, kaldırım taşlarını belirlenen seviyeye yarın sabah yeniden yerleştirecek.

Görüntü Dökümü:

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-Ekiplerin çalışması-Tarihi çeşmenin görüntüleri-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)-Detay görüntüler

 

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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