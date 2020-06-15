Fatih'te kafe ve restoranlara korona virüs denetimi
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Fatih'te kafe ve restoranlara korona virüs denetimi

Fatih'te kafe ve restoranlara korona virüs denetimi Fatih'te polis ekipleri kafe ve restoranlarda korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerle ilgili denetimlerde bulundu.

15.06.2020 23:01 | Son Güncelleme: 15.06.2020 23:06

Fatih'te kafe ve restoranlara korona virüs denetimi

İSTANBUL - Fatih'te polis ekipleri kafe ve restoranlarda korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerle ilgili denetimlerde bulundu.

Fatih ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip korona virüsle mücadelede kapsamında kapatılan ve 1 Haziran normalleşme adımlarıyla yeniden belirli kurallarla tekrar hizmete açılan kafe ve restoranlarda denetimlerde bulunmaya devam ediyor. Ekipler ilçede bulunan kafe ve restoranlarda akşam saatlerinde denetim gerçekleştirdi. Ekipler mekanlarda sosyal mesafe, dezenfektan ve ateş ölçme gibi uygulamaların yapılıp yapılmadığı noktasında incelemelerde bulundu. Genel olarak belirlenen kurallara uyulduğu gözlenirken, kuralların ihlal edildiği iş yerleri ise ekipler tarafından uyarıldı. Denetimlerin sürekli olarak devam ediyor.

Fatih'te kafe ve restoranlara korona virüs denetimi

Kaynak: İHA

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