Fatih'te kadınların sanat eserleri sergide görücüye çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fatih'te kadınların sanat eserleri sergide görücüye çıktı

Fatih'te kadınların sanat eserleri sergide görücüye çıktı
AA / Kübra Kara - Haberler | Güncel

Fatih Belediyesi bünyesindeki Karınca Eğitim Birimi'nin Fatih Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlediği kursta kadınların yaptığı eserler sergilenmeye başlandı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih Belediyesi bünyesindeki Karınca Eğitim Birimi'nin Fatih Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlediği kursta kadınların yaptığı eserler sergilenmeye başlandı.

Fatih Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, porselen boyama, seramik biçimlendirme, cam boyama, hüsn-i hat, tezhip, ebru, kaligrafi ve yağlı boya resim branşlarındaki kursiyerlerin eserleri "Yazıdan Renge" sergisiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.???????

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, "Kadınlarımız şefkatleriyle, emekleriyle, birikimleriyle, üretkenlikleriyle Fatih'imize her zaman, çok büyük katkılar sağlıyorlar. Biz Fatih Belediyesi olarak kadınlarımızın üretime katılmaları, onların içindeki girişimcilik ruhunu harekete geçirecek güzel ve yararlı projelere imza atmak için çalışıyoruz. Buradaki kurslarda edinilen bilgilerin bir beceriyle, emekle yoğrulması, bir kazanca, aile bütçesine katkıya dönüşmesi mutluluk verici bir şey." dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle açılan sergi, 21 Ocak Cuma gününe kadar Fatih Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

Son dakika haber! UZMAN ÇAVUŞ, EL BOMBASININ KAZARA PATLAMASIYLA ŞEHİT OLDU

Son dakika haber! UZMAN ÇAVUŞ, EL BOMBASININ KAZARA PATLAMASIYLA ŞEHİT OLDU

 İnternetten hediye puan karşılığında aldığı spiral makinası hayatına mal oluyordu

İnternetten hediye puan karşılığında aldığı spiral makinası hayatına mal oluyordu
AA / Kübra Kara - Son Dakika Haberleri

Halk Eğitim Merkezi, Fatih Belediyesi, Seramik, Fatih, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title