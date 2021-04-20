FATİH'TE KAÇAKÇILIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE AİT DEPODA YANGIN - 2
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FATİH'TE KAÇAKÇILIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE AİT DEPODA YANGIN - 2

FATİH'TE KAÇAKÇILIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE AİT DEPODA YANGIN - 2
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FATİH Kumkapı'da Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne ait, içinde kimyasal maddelerin olduğu belirtilen depoda yangın çıktı.

FATİH Kumkapı'da Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne ait, içinde kimyasal maddelerin olduğu belirtilen depoda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri zaman zaman patlamaların da olduğu yangına müdahale ediyor. Yangında ilk bilgilere göre ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Antony Blinken Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Mehtap Ar Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Muslera Arda Turan Bülent Uygun Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: FATİH'TE KAÇAKÇILIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE AİT DEPODA YANGIN - 2
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 14:32:51. #1.15#

title