FATİH'TE KAÇAKÇILIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE AİT DEPODA YANGIN - 2

FATİH Kumkapı'da Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne ait, içinde kimyasal maddelerin olduğu belirtilen depoda yangın çıktı.

FATİH Kumkapı'da Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne ait, içinde kimyasal maddelerin olduğu belirtilen depoda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri zaman zaman patlamaların da olduğu yangına müdahale ediyor. Yangında ilk bilgilere göre ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı