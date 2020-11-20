Fatih'te kaçakçılık operasyonu
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Fatih'te kaçakçılık operasyonu

20.11.2020 11:55 | Son Güncelleme: 20.11.2020 11:58
Fatih'te kaçakçılık operasyonu

Fatih'te gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 136 adet değişik marka, modelde cep telefonu, 69 adet oyun konsolu ele geçirildi.

Fatih'te gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 136 adet değişik marka, modelde cep telefonu, 69 adet oyun konsolu ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 18 Kasım'da Fatih'teki bir iş yerinde kaçak elektronik cihaz satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adreslere baskın düzenleyen ekipler, 136 adet değişik marka, modelde cep telefonu, 69 adet oyun konsolu, 9 adet taşınabilir şarj cihazı, 9 adet bluetooth kulaklık, 3 adet akıllı saat, 50 adet şarj aleti ve 2 adet dizüstü bilgisayar ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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