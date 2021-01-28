Fatih'te kaçak medikal ürünleri sahte faturayla satan iş yerlerine baskın kamerada
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Fatih'te kaçak medikal ürünleri sahte faturayla satan iş yerlerine baskın kamerada

28.01.2021 11:24 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:41
Fatih'te kaçak medikal ürünleri sahte faturayla satan iş yerlerine baskın kamerada

FATİH'te koronavirüs tedavisinde kullanılan medikal ürünleri sahte fatura ile sattığı belirlenen iki işyerine baskın düzenlendi.

FATİH'te koronavirüs tedavisinde kullanılan medikal ürünleri sahte fatura ile sattığı belirlenen iki işyerine baskın düzenlendi. İşyeri sahiplerine "Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapılırken, operasyon anı da kameraya yansıdı. Baskında çeşitli markalara ait  yoğun bakım maskesi, ateş ölçer, ameliyat malzemesi ve medikal ürünler ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Gümrük ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri Fatih'te koronavirüs tedavisinde kullanılan yoğun bakım maskesi, ateş ölçer, ameliyat malzemeleri, medikal ürünlere yönelik malzemelerin sahte faturayla satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. İki adrese eş zamanlı düzenlenen baskında kaçak olarak getirildiği belirtilen malzemeleri piyasada sattığı belirlenen işyerlerinde arama yapıldı.  Aramalarda çeşitli markalara ait yoğun bakım maskesi, ateş ölçer, ameliyat malzemesi ve medikal ürünler ele geçirildi. Öte yandan baskın düzenlenen firmalardan birinde, su tesisatındaki sızma sebebiyle ürünlerin rutubetli bir ortamda muhafaza edildiği de belirlendi. İşyeri mühürlendi. Kaçak ürünle ilgili işyeri sahiplerine 5607 sayılı "Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" suçu gereğince işlem yapıldı.

(Fotoğraf)

 


- İstanbul
Fatih'te kaçak medikal ürünleri sahte faturayla satan iş yerlerine baskın kamerada
Fatih'te kaçak medikal ürünleri sahte faturayla satan iş yerlerine baskın kamerada
Fatih'te kaçak medikal ürünleri sahte faturayla satan iş yerlerine baskın kamerada
Fatih'te kaçak medikal ürünleri sahte faturayla satan iş yerlerine baskın kamerada
Fatih'te kaçak medikal ürünleri sahte faturayla satan iş yerlerine baskın kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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