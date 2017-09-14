Fatih'te Kaçak Kozmetik Operasyonu

Fatih'te kaçak kozmetik ürünü bulundurduğu tespit edilen bir iş yerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda, 4 bin 977 adet çeşitli markalarda kozmetik ürünü ve 4 bin 450 adet parfüm ele geçirildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yurda kaçak yollarla getirilen ve insan sağlığına zararlı olduğu tespit edilen kozmetik ürünlere yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Fatih Süleymaniye Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak kozmetik ürünü bulundurulduğu tespit edildi. İş yerine operasyon düzenleyen polis, 4 bin 977 adet çeşitli markalarda kozmetik ürünü ve 4 bin 450 adet parfüm ele geçirdi. Operasyonda yakalanan S.T.Y. ve S.B. isimli şahıslar hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. - İSTANBUL