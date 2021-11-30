Fatih'te kaçak klinikte hasta tedavi eden kadına 1 yıl 8 ay hapis cezası ve tahliye - Haberler
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Fatih'te kaçak klinikte hasta tedavi eden kadına 1 yıl 8 ay hapis cezası ve tahliye

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Fatih'te kaçak klinikte hasta tedavi eden kadına 1 yıl 8 ay hapis cezası ve tahliye

FATİH'te kaçak bir klinikte sağlık hizmeti verdiği ve hasta tedavi ettiği iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Türkmenistanlı Gulkamar Durdykulyyeva hakkında ilk duruşmada karar çıktı.

FATİH'te kaçak bir klinikte sağlık hizmeti verdiği ve hasta tedavi ettiği iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Türkmenistanlı Gulkamar Durdykulyyeva hakkında ilk duruşmada karar çıktı. Mahkeme, sanık Gulkamar Durdykulyyeva'yı 1 yıl 8 ay hapis cezası ve 500 TL adli para cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Durdykulyyeva'nın tahliyesine de karar verildi.

Olay, ihbar üzerine polis tarafından yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıktı. Polis, Gulkamar Durdykulyyeva'nın Kemalpaşa Tulumba Sokak'ta kaçak klinik işlettiği ve yabancı uyruklu şahısları tedavi ettiğini tespit etti. Türkmenistan uyruklu kadının ilaç satışı yaptığı ve yurt dışından birçok kaçak ilacı getirdiği de belirlendi. Klinikte yapılan aramada çok sayıda tıbbi alet, enjektör, ilaç, krem, çözelti, izotonik ile yüksek miktarda para ele geçirildi. Yakalanan Gulkamar Durdykulyyeva, 9 Ekim'de tutuklandı. Durdykulyyeva savcılık ifadesinde, kalacak yeri olmadığı için polislerin geldiği adreste kaldığını, bulunan ilaçların kendisine ait olmadığını söyledi. Sanık Durdykulyyeva hakkında "Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınma" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

BERAATİNİ TALEP ETTİ

Tutuklu sanık Gulkamar Durdykulyyeva, 18 Kasım'da İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Sanık  Durdykulyyeva ifadesinde de maddi durumunun iyi olmadığını, barınmak için söz konusu adreste geçici olarak kaldığını, ilaçlar hakkında bilgisi olmadığını söyleyerek beraatini ve tahliyesini talep etti.

CEZA VE TAHLİYE

Mahkeme, sanığın savunmasının soyut ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu, ele geçirilen malzeme ve ilaçlar hakkında düzenlenen bilirkişi raporunda doktor tarafından verilmesi gereken ilaçlar olduğu ve kaçak olduklarının tespit edildiğine kanaat getirdi. Sanığın "Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınma" suçu işlediğinin sabit olduğunu belirterek takdiri indirimle 1 yıl 8 ay hapis cezasına ve 500 TL adli para cezasına çarptırdı. Sanık hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkeme, almış olduğu cezayı dikkate alarak tahliyesine de hükmetti.


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