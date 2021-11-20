Fatih'te itfaiyeye hatalı park engeli

EMİNÖNÜ, İSTANBUL (DHA) - FATİH'de metruk binada çıkan yangına müdahale etmeye giden itfaiye ekiplerinin araçları, dar sokaklarda hatalı park edilen araçlar nedeniyle yangın bölgesine ulaşamadı. İtfaiye erleri hortum uzatarak yangına müdahale etti.

Eminönü Demirtaş Mahallesi Hayriye Hanım Sokak'ta metruk binada saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri, sokakların dar olması ve yapılan hatalı park nedeniyle yangına müdahale etmekte zorluk yaşadı. İtfaiye araçları, yangın bölgesine ulaşamayınca, ekipler hortum uzatıp yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangın bölgesine sadece küçük bir itfaiye aracı girebildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Demirtaş Mahalle Muhtarı Sümer Yükselen, "Defalarca söylüyoruz. Buralar tarihi kalıntılar olduğu için maalesef yıkılamıyor. İçerde tinerciler, her türlü kötülükler oluyor. Sokaklar çok dar. Herkesin kendi aracı var. Başka yere de park etmiyorlar. İtfaiye giremez. Biz de çok tedirginiz." dedi.