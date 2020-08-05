Fatih'te itfaiye aracının altında kalan motosikletli kurye öldü-1
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Fatih'te itfaiye aracının altında kalan motosikletli kurye öldü-1

Ersan SAN / Fatih, Kızılelma Caddesi'nde motosikletli kurye park halindeki araca çarparak, yola savruldu.

Fatih'te itfaiye aracının altında kalan motosikletli kurye öldü-1
05.08.2020 15:00 | Son Güncelleme: 05.08.2020 16:35

Ersan SAN/ Fatih, Kızılelma Caddesi'nde motosikletli kurye park halindeki araca çarparak, yola savruldu. Kurye bu sırada yoldan geçen itfaiye aracının altında kalarak, hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kuryenin cansız bedeni olay yerinden kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Kaynak: DHA

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