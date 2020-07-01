FATİH'TE IŞIK İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜ 3 ARACA ÇARPTI; KAZA KAMERADA
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FATİH'TE IŞIK İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜ 3 ARACA ÇARPTI; KAZA KAMERADA

Vatan Caddesi'ndeki kazanın güvenlik kameralarına yansıdı.

FATİH'TE IŞIK İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜ 3 ARACA ÇARPTI; KAZA KAMERADA
01.07.2020 19:40 | Son Güncelleme: 01.07.2020 20:17

-Vatan Caddesi'ndeki kazanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Ali ABLAY/- Fatih Vatan Caddesi'nde kırmızı ışıkta geçen sürücü, 3 araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Kaza, 30 Haziranda saat 01.00 sıralarında Vatan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre,  kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen İbrahim B'nin kullandığı 34 BH 4043 plakalı hafif ticari araç, önce kavşaktan geçmek üzere olan Vahap Ercan idaresindeki 34 CEA 073 plakalı otomobile ardından Binali Aktan yönetimindeki 34 TK 9895 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil park halindeki belediye aracına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı İbrahim Berk'i ambulansla çevredeki bir hastaneye götürdü. Kaza nedeniyle Vatan Caddesi'nde trafik oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde ışık ihlali yapan araç sürücüsü o sırada kendisine yeşil ışık yanan zabıta aracına çarpıyor. 

Kaynak: DHA

Manşet

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