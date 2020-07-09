Fatih'te iş yerine silahlı saldırı düzenlendi
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Fatih'te iş yerine silahlı saldırı düzenlendi

FATİH'te otomobille gelen silahlı 4 ya da 5 kişi, iş yerine ateş açtı.

Fatih'te iş yerine silahlı saldırı düzenlendi
09.07.2020 22:35 | Son Güncelleme: 09.07.2020 22:46
FATİH'te otomobille gelen silahlı 4 ya da 5 kişi, iş yerine ateş açtı. Açılan ateş sonucunda bir kişi silahla, bir kişi de kurşunlardan kaçmaya çalışırken düşerek yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Zeyrek Mahallesi Eski Mutaflar Caddesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Plakası belirsiz bir otomobille caddeye gelen, henüz kimliği tespit edilemeyen 4 ya da 5 kişi, tabanca ve pompalı tüfekle iş yerine doğru ateş açtı. Açılan ateş sonucu kaldırımda duran bir kişi, vücuduna isabet eden mermiyle yaralanırken, bir kişi de mermilerden kaçmaya çalışırken düşerek yaralandı. Silahlı grubun açtığı ateş sonucu çevredeki dükkanlara ve otomobillere de mermiler isabet etti. Saldırıyı gerçekleştiren kişiler, olay yerine geldikleri otomobille kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine saldırının gerçekleştiği caddeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 2 kişi ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, kurşunların isabet ettiği iş yerleri ve otomobillerde incelemelerde bulundu. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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