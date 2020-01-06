Fatih'te iş yerinden çelik para kasası çalındı
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Fatih'te iş yerinden çelik para kasası çalındı

İstanbul'un Fatih ilçesinde yüzleri maskeli 3 kişi girdikleri bir iş yerinden çelik para kasasını çaldı.

06.01.2020 06:48 | Son Güncelleme: 06.01.2020 06:48
Fatih'te iş yerinden çelik para kasası çalındı

'un Fatih ilçesinde yüzleri maskeli 3 kişi girdikleri bir iş yerinden çelik para kasasını çaldı.


Alınan bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi Şehit Teğmen Mehmet Sarper Alus Sokak'ta bulunan bir muhasebe bürosuna giren yüzleri maskeli 3 kişi kapıyı kırarak, içeri girdi. Şüpheliler, ağır olan çelik kasayı geldikleri otomobilin bagajına yükleyerek, olay yerinden uzaklaştı.


İhbar üzerine olay yerine ekipleri sevk edildi.


Polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemek için iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini alarak iş yerinde inceleme yaptı.


Çalınan çelik kasada ne kadar para olduğu öğrenilemezken, polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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