Fatih'te iş yerinde cep telefonu hırsızlığı kamerada
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Fatih'te iş yerinde cep telefonu hırsızlığı kamerada - Haber
Ürdün, Fatih, 3. Sayfa

Fatih'te iş yerinde cep telefonu hırsızlığı kamerada

Fatih'te bir mağazada şarja takılıp sehpaya bırakılan cep telefonu, bir kişi tarafından çalındı.

06.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:22
Fatih'te iş yerinde cep telefonu hırsızlığı kamerada

Fatih'te bir mağazada şarja takılıp sehpaya bırakılan cep telefonu, bir kişi tarafından çalındı. Telefonu çalan Ürdün uyruklu hırsız yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, olay anı iş yerindeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Mart ayında Fatih'e bağlı Akşemsettin Mahallesi Sarıgüzel Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre iş yeri çalışanı Onur Ö., cep telefonunu şarj olması için prize takarak masaya bırakarak mağazadaki müşteriler ile ilgilenmeye başladı. O sırada mağazaya alışveriş yapma bahanesiyle giren Ürdün asıllı Eşref Süleyman Mahmud S. (42), kıyafetleri kontrol ederken sehpadaki cep telefonunu fark etti. Önce çevre kontrolü yapan Ürdünlü fail, iş yeri çalışanı Onur Ö.'nün sehpada şarja takılı olan cep telefonunu el çabukluğuyla cebine koyup ayrıldı. Bir süre sonra cep telefonunun yerinde olmadığını fark eden iş yeri çalışanı, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İş yeri çalışanı Onur Ö., kayıtlarda içeri giren Ürdün asıllı Eşref Süleyman Mahmud S.'nin telefonu çaldığını görünce polise başvurdu. Kamera kayıtlarını inceleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri, 26 Mart tarihinde devriye görevi yaparken zanlıyı gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alındıktan sonra 27 Mart tarihinde adliyeye sevk edilen Ürdünlü şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber Haber
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber
Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin personel alımına ilişkin sonuçlar açıklandı Haber
Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin personel alımına ilişkin sonuçlar açıklandı
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz Haber
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz
Naifliğiyle gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye kaldırıldı Haber
Naifliğiyle gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye kaldırıldı
Erdoğan, kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek Haber
Erdoğan, kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek
Gündemi sarsan 'maaş kesintisi' iddialarına yanıt verdi: Buna karışmam Haber
Gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt verdi: Buna karışmam
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz, 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusunu yanıtladı
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu yanıtladı
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Florida'da 18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Florida'da 18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Kısa yoldan köşeyi dönmek için koronavirüsle mücadeleyi fırsata çevirdiler
Kısa yoldan köşeyi dönmek için koronavirüsle mücadeleyi fırsata çevirdiler
Acı içinde kıvranan ineğin doğumunu Tarım ve Orman Müdürü gerçekleştirdi
Acı içinde kıvranan ineğin doğumunu Tarım ve Orman Müdürü gerçekleştirdi
Cami avlusunda kıyafet çekimi yapan kız kardeşlere polis ekipleri müdahale etti
Cami avlusunda kıyafet çekimi yapan kız kardeşlere polis ekipleri müdahale etti
Acı haberi İmamoğlu duyurdu! İBB'de Kovid-19'dan ikinci kayıp
Acı haberi İmamoğlu duyurdu! İBB'de Kovid-19'dan ikinci kayıp
Vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de uyarılar bir türlü işe yaramıyor
Vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de uyarılar bir türlü işe yaramıyor
Son dakika: 12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 Adalet Bakanlığı personelinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı
Son dakika: 12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 Adalet Bakanlığı personelinin Kovid-19 test sonuçları pozitif...
Emekli maaşını çeken vatandaş, koronavirüs sebebiyle paraları kaynar suda yıkadı
Emekli maaşını çeken vatandaş, koronavirüs sebebiyle paraları kaynar suda yıkadı
Korona denetimine takılan vatandaş, İstanbul'a yürüyerek dönmek zorunda kaldı
Korona denetimine takılan vatandaş, İstanbul'a yürüyerek dönmek zorunda kaldı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının çekimlerine ara verildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının çekimlerine ara verildi
İstanbul'da bir vatandaş, koronavirüsten korunmak için üzerine un çuvalı geçirdi
İstanbul'da bir vatandaş, koronavirüsten korunmak için üzerine un çuvalı geçirdi
Uzman Diyetisyen Nida Yıldız yanıtladı: Koronavirüse karşı hangi besinler tüketilmeli?
Uzman Diyetisyen Nida Yıldız yanıtladı: Koronavirüse karşı hangi besinler tüketilmeli?
Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki iş insanı: Yengemi kaybettim cenazesine gidemedim
Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki iş insanı: Yengemi kaybettim cenazesine gidemedim
Beli ağrıdığı için hastaneye başvuran kadın, koronavirüs olduğunu öğrendi
Beli ağrıdığı için hastaneye başvuran kadın, koronavirüs olduğunu öğrendi
ABD koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak antikor testi geliştirdi
ABD koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak antikor testi geliştirdi
İki bakanlık anlaştı! PTT ücretsiz maske dağıtımına başladı
İki bakanlık anlaştı! PTT ücretsiz maske dağıtımına başladı
Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 500'ü geçti
Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 500'ü geçti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 518 arttı
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 518 arttı
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, koronavirüse yakalandı
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, koronavirüse yakalandı
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı
Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor?
Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Abdulhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Aleyna Tilki Haluk Levent Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Lionel Messi Sergen Yalçın Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Nisan Polis Futbolcu
Şu an buradasınız: Fatih'te iş yerinde cep telefonu hırsızlığı kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 16:20:21. #1.14#
title