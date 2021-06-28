Fatih'te iş yeri yangını

Fatih'te bir iş yerinde çıkan ve çevredeki bazı binalara da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Fatih'te bir iş yerinde çıkan ve çevredeki bazı binalara da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tahtakale Caddesi'ndeki bir oyuncak imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Plastik malzemeler ve hediyelik eşyaların da depolandığı iş yerinde kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki bazı iş yerlerine de sıçradı.

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Birçok ilçeden takviye olarak gönderilen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışması sürerken, polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Fatih Belediye Başkanı Turan'dan açıklama

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tahtakale'nin eski bir yerleşim yeri olduğunu hatırlatarak, İstanbul itfaiyesinin kısa zamanda bölgeye ulaştığını aktardı.

Turan, "Yangın 3 binaya sıçradı. Kontrol altına alındı fakat binalar eski olduğu için kısmi ahşap katlar da var. Bunlarda çökme riski de olabilir. Onun için dikkatli şekilde itfaiyeci arkadaşlarımız çalışma yapıyor. İnşallah can kaybı olmadan, soğutma işlemleriyle bitmiş olacak. Bölge eski bir yerleşim alanı. Sokakları çok dar, tarihi bir bölge." bilgisini verdi.

Bölgede genellikle oyuncak ve hediyelik eşya satan küçük dükkanlar bulunduğunu belirten Turan, dükkanların üst katlarının da depo olarak kullanıldığını anlattı.

Mehmet Ergün Turan, bölgede havai fişek deposunun bulunmadığını fakat çakmak satan dükkanlar olduğunu aktararak, "Onlar karşı tarafta. Onlara sıçramaması için itfaiyemiz önlemini aldı." dedi.

Turan, bölge esnafına da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen