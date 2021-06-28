Fatih'te iş yeri yangını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatih'te iş yeri yangını

Fatih'te iş yeri yangını
Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel

Fatih'te bir iş yerinde çıkan ve çevredeki bazı binalara da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Fatih'te bir iş yerinde çıkan ve çevredeki bazı binalara da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tahtakale Caddesi'ndeki bir oyuncak imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Plastik malzemeler ve hediyelik eşyaların da depolandığı iş yerinde kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki bazı iş yerlerine de sıçradı.

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Birçok ilçeden takviye olarak gönderilen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışması sürerken, polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Fatih Belediye Başkanı Turan'dan açıklama

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tahtakale'nin eski bir yerleşim yeri olduğunu hatırlatarak, İstanbul itfaiyesinin kısa zamanda bölgeye ulaştığını aktardı.

Turan, "Yangın 3 binaya sıçradı. Kontrol altına alındı fakat binalar eski olduğu için kısmi ahşap katlar da var. Bunlarda çökme riski de olabilir. Onun için dikkatli şekilde itfaiyeci arkadaşlarımız çalışma yapıyor. İnşallah can kaybı olmadan, soğutma işlemleriyle bitmiş olacak. Bölge eski bir yerleşim alanı. Sokakları çok dar, tarihi bir bölge." bilgisini verdi.

Bölgede genellikle oyuncak ve hediyelik eşya satan küçük dükkanlar bulunduğunu belirten Turan, dükkanların üst katlarının da depo olarak kullanıldığını anlattı.

Mehmet Ergün Turan, bölgede havai fişek deposunun bulunmadığını fakat çakmak satan dükkanlar olduğunu aktararak, "Onlar karşı tarafta. Onlara sıçramaması için itfaiyemiz önlemini aldı." dedi.

Turan, bölge esnafına da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

Son dakika haberi... Fatih'te iş yeri yangını
Son dakika haberi... Fatih'te iş yeri yangını
Fatih'te iş yeri yangını
Fatih'te iş yeri yangını
Son dakika haberleri... Fatih'te iş yeri yangını (1)
Son dakika haberleri... Fatih'te iş yeri yangını (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfü Türkkan Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Şener Şen Acun Ilıcalı Kerem Kamışlı Haluk Bilginer
Spor Ali Koç Cristiano Ozan Tufan Aziz Yıldırım Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fatih'te iş yeri yangını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.06.2021 14:19:41. #1.13#

title