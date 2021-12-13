FATİH'TE İKİ KATLI BİNA ALEV ALEV YANDI - Haberler
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FATİH'TE İKİ KATLI BİNA ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fatih'te iki katlı bina alev alev yandı.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - Fatih'te iki katlı bina alev alev yandı. Korku ve paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 Fatih Yedikule Mahallesi Samancı Odaları Sokak'ta bulunan iki katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenlerin durumu bildirmesiyle itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fatih, Bakırköy ve Zeytinburnu itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesiyle yangın söndürüldü. Korku ve paniğe neden olan yangın sonucu bina kullanılamaz hale geldi.

Alevlerin yükseldiği yangın cep telefonu kameralarına yansıdı. Plis ve İtfaiyenin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.

FATİH'TE İKİ KATLI BİNA ALEV ALEV YANDI

FATİH'TE İKİ KATLI BİNA ALEV ALEV YANDI

FATİH'TE İKİ KATLI BİNA ALEV ALEV YANDI

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