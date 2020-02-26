Fatih'te iki katlı ahşap bina alev alev yandı
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Fatih'te iki katlı ahşap bina alev alev yandı

FATİH'te 2 katlı ahşap binanın en üst katı alev alev yandı.

26.02.2020 23:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 23:42
Fatih'te iki katlı ahşap bina alev alev yandı
FATİH'te 2 katlı ahşap binanın en üst katı alev alev yandı. tarafından söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın en üst katı kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 22.30 sıralarında Hacı Kadın Mahallesi Hacı Kadın Caddesi'nde bulunan 2 katlı ahşap binanın en üst katında çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, alev alev yanan ahşap binaya merdivenle müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ahşap binanın en üst katı kullanılamaz hale geldi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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