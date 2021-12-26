Fatih'te ikametgah yangını

EMİNÖNÜ, İSTANBUL (Habermetre) - Saat 14: 11 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Fatih ve Eminönü İtfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekiplerimizin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet