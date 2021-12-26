Fatih'te ikametgah yangını - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fatih'te ikametgah yangını

Fatih'te ikametgah yangını
Habermetre - Haberler | Toplum

Saat 14: 11 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Fatih ve Eminönü İtfaiye ekiplerimiz sevk edildi.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

EMİNÖNÜ, İSTANBUL (Habermetre) - Saat 14: 11 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Fatih ve Eminönü İtfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekiplerimizin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title