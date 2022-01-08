Fatih'te İETT otobüsleri çarpıştı-2 - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fatih'te İETT otobüsleri çarpıştı-2

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Vedat BAYRAKTAR / -FATİH'te iki İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Vedat BAYRAKTAR/ -FATİH'te iki İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre aynı yönde giden iki İETT otobüsünden birinin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde giden İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle öndeki İETT otobüsü savrulurken, diğer İETT otobüsü ise refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Kazada otobüslerde bulunan 8 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansa alarak tedavi etti. Bazı yaralılar tedavi için yakındaki hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre aksadı. Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları başladı.


Fatih'te İETT otobüsleri çarpıştı-2

Fatih'te İETT otobüsleri çarpıştı-2

Fatih'te İETT otobüsleri çarpıştı-2

Son dakika haberleri | Kavga eden liselilere esnaf müdahale etti

Son dakika haberleri | Kavga eden liselilere esnaf müdahale etti

 Karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kişinin otomobiline patlayıcı yerleştiren şüpheli yakalandı

Karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kişinin otomobiline patlayıcı yerleştiren şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title