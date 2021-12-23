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Fatih'te "Huzur Toplantısı" düzenlendi

Fatih'te
AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Huzur Toplantısı", Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Huzur Toplantısı", Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Alpaslan Atasoy, Fatih Belediye Başkan Yardımcısı İzzettin Öztosun, birim müdürleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla gerçekleştirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Okan İlhan, şubenin çalışma şekli ve madde bağımlılığı konusunda sunum yaptı.

Toplantıda konuşan İlçe Emniyet Müdürü Alpaslan Atasoy, her yıl aralık ayında yapılan "Huzur Toplantısı"nın geçen yıl salgın tedbirleri nedeniyle gerçekleştirilmediğini anlattı.

Toplantıda, bu yılın ve geçmişin değerlendirmesinin yapıldığını kaydeden Atasoy, "Amacımız İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak güvenlik hizmetinde hesap verilebilirlik sistemini ortaya koymak ve sizlerle güvenlik hizmetlerinde çıtayı daha da yukarı kaldırabilmek, daha ileri gidebilmek için neler yapmamız gerekir, bunların istişarelerini yapmaktır." dedi.

Atasoy, konuşmasında, ilçedeki genel asayiş ve güvenlik hizmetlerinin durumunu da istatistiksel verilerle anlattı.

Huzur Toplantısı, ilçe genelinde yaşanan sorunlar hakkında karşılıklı görüş ve önerilerin alınmasıyla son buldu.

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