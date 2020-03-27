FATİH'TE HAYVANLAR İÇİN SOKAKLARA MAMA BIRAKILIYOR
Fatih'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında insanlar evlerinden çıkmayınca aç kalabilecek hayvanlar için sokaklara mama bırakılıyor.
27.03.2020 17:09 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:09
Fatih'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında insanlar evlerinden çıkmayınca aç kalabilecek hayvanlar için sokaklara mama bırakılıyor.
- Okuristanbul
Koronavirüs tedbirleri kapsamında insanların sokaklardan çekilmesiyle sokak hayvanları aç kalmaya başladı. Bunun önüne geçmek için, Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvanlar için sokaklara mama bıraktı. Ekipler, belirledikleri noktalara sokak hayvanları için mama bırakmayı sürdürüyor.
- Okuristanbul
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Kaynak: DHA