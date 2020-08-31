FATİH'TE HAVAYA ATEŞ EDİLEN DÜĞÜN KONVOYUNDA BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

FATİH'TE HAVAYA ATEŞ EDİLEN DÜĞÜN KONVOYUNDA BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

FATİH'TE HAVAYA ATEŞ EDİLEN DÜĞÜN KONVOYUNDA BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDISerdar ALTINTEPE - Ali ABLAY/İSTANBUL,(DHA)- Fatih'te trafiği tehlikeye sokacak şekilde ilerleyen düğün konvoyunda havaya ateş açıldı.

31.08.2020 10:14 | Son Güncelleme: 31.08.2020 10:19

FATİH'TE HAVAYA ATEŞ EDİLEN DÜĞÜN KONVOYUNDA BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Serdar ALTINTEPE - Ali ABLAY/İSTANBUL,(DHA)- Fatih'te trafiği tehlikeye sokacak şekilde ilerleyen düğün konvoyunda havaya ateş açıldı. Polisin müdahale ettiği olayda 1 kişi gözaltına alındı.

Fatih'te Turgut Özal Millet Caddesi'nde yaklaşık 10 araçlık düğün konvoyundan seyir halindeyken havaya ateş eden kişiler, zaman zaman araç camlarından dışarı sarkarak trafiği tehlikeye attı. Gelin arabasının önünü de kesmeye çalışan konvoydaki araçlar bir süre trafiğin durmasına neden oldu. Tabanca ile havaya ateş etmeye devam eden konvoydaki kişiler, polis denetimine yakalandı. Yunus polisler tarafından durdurulan konvoyda bir ruhsatsız tabanca ve 4 adet mermi ele geçirildi. Tabancayla havaya ateş eden M. Ö. gözaltına alınırken konvoydaki araçlara da koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle ceza kesildi.

FATİH'TE HAVAYA ATEŞ EDİLEN DÜĞÜN KONVOYUNDA BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ailesiyle düğüne giden küçük kızdan acı haber geldi! Çoban, cansız bedeni dere yatağında buldu 3. Sayfa
Ailesiyle düğüne giden küçük kızdan acı haber geldi! Çoban, cansız bedeni dere yatağında buldu
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanmasıyla metrelerce havaya yükseldi Dünya
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanmasıyla metrelerce havaya yükseldi
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü Yaşam
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Son Dakika: Türkiye ekonomisi 2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 daraldı Ekonomi
Son Dakika: Türkiye ekonomisi 2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 daraldı
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun 'Çin tuzu' övgüsüne MHP'den tepki geldi Magazin
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" övgüsüne MHP'den tepki geldi
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı Spor
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
Dünyaca ünlü DJ Ben Böhmer, Kapadokya'da balonda DJ performansı sergiledi
Dünyaca ünlü DJ Ben Böhmer, Kapadokya'da balonda DJ performansı sergiledi
Bu kadarına da pes! Operasyonda ağlayan bebeğin bezinden uyuşturucu çıktı
Bu kadarına da pes! Operasyonda ağlayan bebeğin bezinden uyuşturucu çıktı
Mert Çetin, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda çıkarıldı
Mert Çetin, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda çıkarıldı
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri
Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi
Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı
Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da, senden tam tecavüzcü olur
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur
Son Dakika: AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki: Korsanlık örneği
Son Dakika: AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki: Korsanlık örneği
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor
Bakan Yardımcısı'nın 4 aylık bebeğinin ismi, Karadeniz'de bulunan gazın parolası oldu: Zeynep uyandı
Bakan Yardımcısı'nın 4 aylık bebeğinin ismi, Karadeniz'de bulunan gazın parolası oldu: Zeynep uyandı
MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu! Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı
MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu! Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı
Son araştırma sonucu anket şirketleriyle yıldızı barışmayan Bahçeli'yi kızdıracak
Son araştırma sonucu anket şirketleriyle yıldızı barışmayan Bahçeli'yi kızdıracak
Sadece adres sormak istemişlerdi! Çocuğun kaçırıldığını düşünen mahalleli halı yıkamacıları linç etti
Sadece adres sormak istemişlerdi! Çocuğun kaçırıldığını düşünen mahalleli halı yıkamacıları linç etti
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak
Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak
2 kişinin olay yerinde, bir kişinin de ambulansta öldürüldüğü saldırıda 6 şüpheli tutuklandı
2 kişinin olay yerinde, bir kişinin de ambulansta öldürüldüğü saldırıda 6 şüpheli tutuklandı
Meteoroloji'den uyarı geldi: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Meteoroloji'den uyarı geldi: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti
Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Yaşar Güler Hulusi Akar Faik Öztrak Aleksandr Lukaşenko
Magazin Ezgi Mola Okan Bayülgen Mustafa Sandal Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ateş Çocuk Kavga Yunanistan
Şu an buradasınız: FATİH'TE HAVAYA ATEŞ EDİLEN DÜĞÜN KONVOYUNDA BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.8.2020 10:19:46. #1.14#
title