FATİH'TE HAVAYA ATEŞ EDİLEN DÜĞÜN KONVOYUNDA BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI FATİH'TE HAVAYA ATEŞ EDİLEN DÜĞÜN KONVOYUNDA BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDISerdar ALTINTEPE - Ali ABLAY/İSTANBUL,(DHA)- Fatih'te trafiği tehlikeye sokacak şekilde ilerleyen düğün konvoyunda havaya ateş açıldı.

FATİH'TE HAVAYA ATEŞ EDİLEN DÜĞÜN KONVOYUNDA BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Serdar ALTINTEPE - Ali ABLAY/İSTANBUL,(DHA)- Fatih'te trafiği tehlikeye sokacak şekilde ilerleyen düğün konvoyunda havaya ateş açıldı. Polisin müdahale ettiği olayda 1 kişi gözaltına alındı.

Fatih'te Turgut Özal Millet Caddesi'nde yaklaşık 10 araçlık düğün konvoyundan seyir halindeyken havaya ateş eden kişiler, zaman zaman araç camlarından dışarı sarkarak trafiği tehlikeye attı. Gelin arabasının önünü de kesmeye çalışan konvoydaki araçlar bir süre trafiğin durmasına neden oldu. Tabanca ile havaya ateş etmeye devam eden konvoydaki kişiler, polis denetimine yakalandı. Yunus polisler tarafından durdurulan konvoyda bir ruhsatsız tabanca ve 4 adet mermi ele geçirildi. Tabancayla havaya ateş eden M. Ö. gözaltına alınırken konvoydaki araçlara da koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle ceza kesildi.

Kaynak: DHA