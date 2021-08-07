FATİH'TE OTOBÜSTE HASTANELİK EDEN KAVGA
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FATİH'TE OTOBÜSTE HASTANELİK EDEN KAVGA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

, Fatih'te İETT otobüsünde çıkan kavgada bir kişi hastanelik oldu.

, Fatih'te İETT otobüsünde çıkan kavgada bir kişi hastanelik oldu.

Olay, geçtğimiz gün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Topkapı- Taksim arasında seferlerini gerçekleştiren 87 numaralı İETT otobüsünde Abdullah K. (25) ile Sefa E. (57) maske tatmama nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, olay otobüsün dışına taştı. Karagümrük'te inen iki kişi durakta kavgaya etmeye devam etti. Kavga sonrasında, sara hastası olduğu öğrenilen Sefa E.'nin olay yerinde kalbi durdu. İhbar sonucu olay yerine gelen sağlık ekibi Sefa E.'ye yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Sefa E.'nin yoğun bakımda tedavisine devam edildiği öğrenildi. Öte yandan gözaltına alınan Abdullah K.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Abdullah K.'nın adliyede adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi. Abdullah K.'nın polise verdiği ifade de, Sefa E.'nin kendisine durup dururken saldırdığını ve saldırma nedeninin ne olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.

Çıkan kavga güvenlik kameralarına yansırken, kavga sonrasında yoğun bakıma kaldırılan kişinin yere düşüşü görülüyor. Yere düşmesi sonucu çevredekiler kavgayı ayırırken, diğer kişinin ise olay yerinden ayrılma anları görülüyor.

FATİH'TE OTOBÜSTE HASTANELİK EDEN KAVGA
FATİH'TE OTOBÜSTE HASTANELİK EDEN KAVGA
FATİH'TE OTOBÜSTE HASTANELİK EDEN KAVGA
FATİH'TE OTOBÜSTE HASTANELİK EDEN KAVGA
FATİH'TE OTOBÜSTE HASTANELİK EDEN KAVGA
FATİH'TE OTOBÜSTE HASTANELİK EDEN KAVGA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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