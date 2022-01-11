FATİH'TE HAREKETLİ ANLAR; ÇORAP DOLU POŞETİ ÇALDIĞI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİYİ DÖVDÜLER

FATİH'te çorap dolu poşeti çalarak kaçmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli, yakalanarak dövüldü. Yaşanan koşuşturmaca ve dayak cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında, Gedikpaşa Kadırga Limanı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; iki kişi, cadde üzerindeki esnaftan çorap dolu bir poşet çalarak koşmaya başladı. Esnafı peşine takan şüpheliler, daha sonra bir sokağa girdi. Esnafın bağırması üzerine şüphelilerden biri vatandaşlar tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli, esnaf ve çevredekiler tarafından darbedildi. Esnaf, çorap poşetini alarak uzaklaştıktan sonra şüpheli de vatandaşlar tarafından bir süre sonra serbest bırakıldı.

BIRAKIN DEDİLER BIRAKTIK

Hırsızı yakalayan vatandaşlardan biri Aşağıdan geliyordu. Burada yakaladık. Dövdük ama bırakın dediler. Biz de bıraktık. İki kişilerdi. Esnaf malını geri aldı. Biz de bıraktık.

DAYAK ANLARI KAMERADA

Şüphelinin kaçmaya başladığı ve yakalandıktan sonra darbedildiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaçmaya başlayan şüpheli sokağa giriyor. Burada yakalanan şüpheli, çevredekiler tarafından darbediliyor. Şüpheli bir süre bekletildikten sonra serbest bırakılıyor.