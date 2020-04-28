Fatih'te güvercinleri ezen zanlı yakalandı Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Fatih Yeni Cami önündeki güvercinleri aracıyla ezen zanlıyı yakaladı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Fatih Yeni Cami önündeki güvercinleri aracıyla ezen zanlıyı yakaladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu sabah Fatih Rüstempaşa Mahallesi'ndeki Yeni Cami önünde beslenen güvercinlerin hızlı seyreden bir araç tarafından ezilerek öldürülmesi olayına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda, olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntülerinin incelendiği, olaydan sonra Hamidiye Caddesi istikametine doğru giden aracın plakasının tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada, özel bir şirkete ait olduğu belirlenen aracın Üsame E. (26) isimli şahıs tarafından kiralandığı, zanlının Esenler'deki evinde yakalandığı kaydedildi.

"Mala Zarar Verme" ve "Çocuğun Cinsel İstismarı" olmak üzere iki suç kaydı bulunan zanlı, yarın adli makamlara sevk edilecek.

Kaynak: AA