Fatih'te gürültü kavgası kanlı bitti 1'i ağır 3 yaralı

Fatih'te gürültü kavgası kanlı bitti 1'i ağır 3 yaralı

FATİH'te gürültü yapma tartışması sonrası çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

12.09.2019 14:54
Fatih'te gürültü kavgası kanlı bitti 1'i ağır 3 yaralı

FATİH'te gürültü yapma tartışması sonrası çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgile göre, motosikletle gürültü çıkardığı öne sürülen kişilerle esnaf arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Buradan ayrılan motosikletliler bir süre sonra arkadaşlarıyla beraber tekrar geldi. Grup ile esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Fatih'te gürültü kavgası kanlı bitti 1'i ağır 3 yaralı
Kaynak: DHA
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