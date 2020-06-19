Fatih'te, Gürcistan'lıyı "Polisim" diyerek dolandıran İran'lı kamerada FATİH'te İran uyruklu bir dolandırıcı, Gürcistan uyruklu Pasta V.'ye polis kimliği göstererek 12 bin dolar değerindeki saatini ve bir miktar parasını aldı.

FATİH'te İran uyruklu bir dolandırıcı, Gürcistan uyruklu Pasta V.'ye polis kimliği göstererek 12 bin dolar değerindeki saatini ve bir miktar parasını aldı. Konumu kullandığı kiralık otomobilin araç takip sisteminden belirlenen şüpheli yakalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise Pasta V.'nin kaldırımda yürümesi, şüpheli Mohammad İ.'nin cebinden polis kartını çıkartarak peşinden gitmesi yer alıyor.

Edinilen bilgilere göre Fatih'te, Gürcistan uyruklu Pasta V.'nin pazar günü saat 17.00 sıralarında yanına gelen ve polis kimliğini gösteren Mohammad İ., onun 12 bin dolar değerindeki saatini ve bir miktar parasını aldı. Durumdan şüphelenen Pasta V., Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek yaşananları anlattı. Bunun üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Olayın yaşandığı sokaktaki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin İran uyruklu Mohammad İ.(48) olduğunu belirledi. Şüphelinin kiraladığı otomobilin firma yetkilileri ile iletişime geçen polis, araç takip sisteminden şüphelinin bulunduğu konumu öğrenerek Mohammad İ.'yi kısa sürede gözaltına aldı.

Şüphelinin sahte pasaport kullandığı belirlenirken, hırsızlık suçundan da aranmasının olduğu tespit edildi. Mohammad İ., Gürcistan uyruklu Pasta V. tarafından da teşhis edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise Pasta V.'nin kaldırımda yürümesi, şüpheli Mohammad İ.'nin cebinden polis kartını çıkartarak peşinden gimesi yer alıyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA