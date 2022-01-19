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Fatih'te genel asayiş uygulaması yapıldı

Fatih'te genel asayiş uygulaması yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fatih Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde mekanlara ve şüpheli kişilere yönelik genel asayiş uygulama gerçekleştirdi.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Fatih Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde mekanlara ve şüpheli kişilere yönelik genel asayiş uygulama gerçekleştirdi. Yapılan eş zamanlı denetimlerde şüpheli kişilerin GBT'sine bakıldı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bulunan kahvehanelere, eğlence mekanlarına ve ganyan bayilerine yönelik eş zamanlı olarak denetim yaptı. Saat 21.00'de başlayan genel asayiş uygulaması kapsamında mekanların içerisine giren ekipler, kontrollerini gerçekleştirdi. Vatandaşların kimliklerini toplayan ekipler Genel Bilgi Taramasına da (GBT) baktı.

(Veysel Ensar Gökçegözog/İHA)

Fatih'te genel asayiş uygulaması yapıldı

Fatih'te genel asayiş uygulaması yapıldı

Fatih'te genel asayiş uygulaması yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Genel Bilgi Tarama, Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Fatih, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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