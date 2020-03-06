Fatih'te genç kız evinde ölü bulundu
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Fatih'te genç kız evinde ölü bulundu

Fatih'te bir bankada çalışanı 32 yaşlarındaki genç kız evinde göğsünden bıçaklanmış şekilde bulundu.

06.03.2020 13:35 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:36
Fatih'te genç kız evinde ölü bulundu

'te bir bankada çalışanı 32 yaşlarındaki genç kız evinde göğsünden bıçaklanmış şekilde bulundu.

Olay, Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi Aşıkpaşa Sokakta Meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 32 yaşındaki bir banka çalışanı Pınar sabah saatlerinde evinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri, göğsünden bıçaklanan Baykan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

(İHA)

Kaynak: İHA


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: Fatih'te genç kız evinde ölü bulundu
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