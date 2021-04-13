Fatih'te gelin alma töreninde korona virüs unutuldu
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Fatih'te gelin alma töreninde korona virüs unutuldu

İhlas Haber Ajansı / CANER SÖNMEZ - Haberler | Güncel

Fatih'te gelin alma töreninde korona virüs unutuldu Fatih'te gelim alma merasiminde korona virüs unutuldu.

Fatih'te gelin alma töreninde korona virüs unutuldu

İSTANBUL - Fatih'te gelim alma merasiminde korona virüs unutuldu. Davul zurna eşliğinde oynayan vatandaşlar, kameralara yansıdı.

İstanbul'da korona virüs vakalarının en üst seviyeye çıktığı bu günlerde alınan önlemler yine hiçe sayıldı. Fatih Şehremini Mahallesi'nde araçlarıyla sokağı kapatan vatandaşlar gelin alma töreni düzenledi. Davul çalıp oynayan vatandaşların birçoğunun maske takmadığı görüldü. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı gelin alma töreni dakikalarca devam etti.

(CS- MB-ÖFA

Fatih'te gelin alma töreninde korona virüs unutuldu
Fatih'te gelin alma töreninde korona virüs unutuldu
Fatih'te gelin alma töreninde korona virüs unutuldu
Fatih'te gelin alma töreninde korona virüs unutuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CANER SÖNMEZ

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