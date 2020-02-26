: Fatih'te gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

26.02.2020 16:07 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:09

Fatih'te 2 katlı gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Derviş Ali Mahallesi Hoca Çakır Sokak'taki 2 katlı gecekondunun üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler alt kattaki daireye de yayıldı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın sırasında gecekonduda kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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