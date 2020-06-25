FATİH'TE GEÇ GELDİĞİNİ İDDİA ETTİKLERİ OTOBÜSÜN CAMINI KIRDILAR
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FATİH'TE GEÇ GELDİĞİNİ İDDİA ETTİKLERİ OTOBÜSÜN CAMINI KIRDILAR

Ellerindeki taşlar ile otobüsün orta kapısının camlarını kıran kişiler, otobüs içerisinde bulunan diğer yolcuların tepki göstermesi üzerine olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

FATİH'TE GEÇ GELDİĞİNİ İDDİA ETTİKLERİ OTOBÜSÜN CAMINI KIRDILAR
25.06.2020 11:39 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:57

-Ellerindeki taşlar ile otobüsün orta kapısının camlarını kıran kişiler, otobüs içerisinde bulunan diğer yolcuların tepki göstermesi üzerine olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. 

ANIL UÇAN/İSTANBUL,

İstanbul Fatih'te durakta bekleyen 2 kişi, otobüsün geç geldiğini iddia ederek taşla otobüsün orta kapısının camlarını kırdı

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde gece 00.00 sıralarında, Halkalı-Eminönü seferini gerçekleştiren BN1 hat numaralı otobüs Genç Osman Mahallesi Durağı'na yanaştı. O sırada,  durakta bekleyen kimliği belirsiz iki kişi, otobüsün durağa geç geldiğini iddia ederek otobüse saldırdı. Ellerindeki taşlar ile otobüsün orta kapısının camlarını kıran kişiler, otobüs içerisinde bulunan diğer yolcuların tepki göstermesi üzerine olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olay nedeniyle otobüsten aşağıya inen yolcular bir süre dışarıda bekledi. Daha sonra otobüs seferine devam etti. Olayın ardından yaşananlar ise nir vatandaşl cep telefonu kamerasına kaydetti. 

Görüntü dökümü---------------Otobüsün kırılan camları-Dışarda bekleyen yolcular-Otobüsün içinden detaylar

-Genel detaylar


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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