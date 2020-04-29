FATİH'TE FİLYASYON EKİBİNE "YOL VERME" TARTIŞMASI SONRASI SALDIRI KAMERADA
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FATİH'TE FİLYASYON EKİBİNE "YOL VERME" TARTIŞMASI SONRASI SALDIRI KAMERADA

KORONAVİRÜSLE mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları arasında filyasyon ekibinin, bir kişiyle yol verme tartışması kavgaya dönüştü.

FATİH'TE FİLYASYON EKİBİNE
29.04.2020 16:11 | Son Güncelleme: 29.04.2020 16:11

KORONAVİRÜSLE mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları arasında filyasyon ekibinin, bir kişiyle yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Fatih'teki olayda, iddiaya göre vatandaşın şoföre saldırması üzerine çıkan arbedeye doktorlar da dahil oldu. Darp raporu alan doktorlar ve şoföre saldıran kişi birbirlerinden şikayetçi oldu. Savcılık, sağlık çalışanları ile kavga eden kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Olay, dün sabah saatlerinde Fatih Derviş Ali Mahallesi Dilmaç sokakta yaşandı. Güngören Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde diş hekimi olarak çalışan ve koronavirüs salgını nedeniyle Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli A.I. ve B.A. ile kurumun şoförü filyasyon için evlere giderken bir kişi ile yol verme tartışması yaşadı. İddiaya göre bu kişinin şoföre saldırması üzerine çıkan arbedeye doktorlar da dahil oldu. Darp raporu alan doktorlar ve şoföre saldıran kişi birbirlerinden şikayetçi oldu. Savcılık, sağlık çalışanları ile kavga eden kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi.

"SALDIRGAN İKİNCİ KEZ GELDİ YİNE DOKTORA SALDIRDI SONRA BIRAKIP GİTTİ" 

Güvenlik kamerasıyla yansıyan kavgaya şahit olan sokak sakinlerinden Metin Öztekin, " Olaya biraz geç kaldık. Sağlık çalışanına acıdım ağzı yüzü kan içerisindeydi. Doktor 'niyetliyim' diyerek kendisine saldıran kişiye elini bile kaldırmadı. Saldırgan tek başınaydı, diğer araçta doktor, hemşire ve şoför vardı. Saldırgan ikinci kez geldi yine doktora saldırdı sonra bırakıp gitti " dedi. Olaya evinin penceresinden şahit olan Zekiye Tilbeç, "Sağlık memurlarını üzerinde tulum vardı, arabanın çevresinde kaçmaya çalışıyorlardı. O sırada doktorun burnunun kırıldığını duydum. Sonrasında kaçmışlar" diye konuştu.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise saldırganın sağlık çalışanlarına saldırdığı ardından, doktorun saldırgandan kaçarak arabanın yanına geldiği ve saldırganın peşinden gelerek doktoru tekrar darp ettiği görülüyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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