Fatih'te feci kaza: 1 kişi otomobilde sıkıştı Fatih'te feci kaza: 1 kişi otomobilde sıkıştı Fatih'te metro istasyonu önünde 2 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Fatih'te feci kaza: 1 kişi otomobilde sıkıştı

İSTANBUL - Fatih'te metro istasyonu önünde 2 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Hurdaya dönen otomobilde bir kişi sıkıştı. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan şahsı çıkarmaya çalışıyor.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Topkapı Ulubatlı metro istasyonu önünde akşam 23.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle 2 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada bir otomobilin takla attığı öğrenildi. 2 otomobil de kaza sonucu hurdaya döndü. 1 kişi otomobilde sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzeriöne olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan şahsı çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA