Fatih'te feci kaza: 1 kişi otomobilde sıkıştı
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Fatih'te feci kaza: 1 kişi otomobilde sıkıştı

Fatih'te metro istasyonu önünde 2 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Fatih'te feci kaza: 1 kişi otomobilde sıkıştı
25.06.2020 23:32 | Son Güncelleme: 26.06.2020 00:19

Fatih'te metro istasyonu önünde 2 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Hurdaya dönen otomobilde bir kişi sıkıştı. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan şahsı çıkarmaya çalışıyor.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Topkapı-Ulubatlı Metro İstasyonu önünde akşam 23.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle 2 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada bir otomobilin takla attığı öğrenildi. 2 otomobil de kaza sonucu hurdaya döndü, 1 kişi otomobilde sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan şahsı çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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