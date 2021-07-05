Fatih'te evinde 11 kilogram eroin ele geçirilen şüpheli tutuklandı
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Fatih'te evinde 11 kilogram eroin ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Fatih'te bir eve düzenlenen operasyonda 11 kilogram eroin ele geçirilirken yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Fatih'te bir eve düzenlenen operasyonda 11 kilogram eroin ele geçirilirken yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih'te yabancı ülkelere kargo taşımacılığı yapan firmada çalışan bir kişinin, uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttükleri teknik ve fiziki çalışmanın ardından yabancı uyruklu T.S'nin, kargo şirketi aracılığıyla yurda uyuşturucu madde getirdiğini tespit etti.

Şüpheli T.S'nin evine düzenlenen operasyonda 11 kilogram eroin ve hassas terazi ele geçirildi. Evde bulunan T.S. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Fatih'te evinde 11 kilogram eroin ele geçirilen şüpheli tutuklandı
Fatih'te evinde 11 kilogram eroin ele geçirilen şüpheli tutuklandı
Fatih'te evinde 11 kilogram eroin ele geçirilen şüpheli tutuklandı
Fatih'te evinde 11 kilogram eroin ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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