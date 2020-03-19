Fatih'te evin tavanı çöktü, 1 kişi kurtarıldı Fatih'te 2 katlı bir evin tavanı çökmesi sonucu içeride kalan 1 kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fatih'te 2 katlı bir evin tavanı çökmesi sonucu içeride kalan 1 kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Fatih Aksaray Mahallesi Kürkçübaşıçeşmesi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı eski bir binanın ikinci katındaki evin odasının tavanında göçük meydana geldi. Tavanın çökmesi sonucu oda içerisinde bulunan Serpil B., mahsur kaldı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye merdiveniyle kurtarılan Serpil B.'ye ilk müdahale olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Tavan çökmesi sonucu oda içerisinde mahsur kalan Serpil B.'nin itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla pencereden çıkarılması ise kameralara yansıdı.

(İHA)

Kaynak: İHA