Fatih'te evden hırsızlık girişimi kamerada
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Fatih'te evden hırsızlık girişimi kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Fatih'te 3 şüpheli plastik kart kullanarak 2 daireye girmeye çalıştı.

İstanbul Fatih'te 3 şüpheli plastik kart kullanarak 2 daireye girmeye çalıştı. Başarısızlıkla sonuçlanan hırsızlık girişimi kameralara yansıdı.

Olay, 4 Eylül günü Fatih'te bulunan bir apartmanda saat 05.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 3 şüpheli apartmanda bulunan dairelerin kapısını plastik kartla açmaya çalıştı. Kilitli kapıları açmayı başaramayan şüpheliler herhangi bir eve giremeden apartmandan ayrıldı. Şüphelilerin hırsızlık girişimindeki soğuk kanlı tavırları dikkat çekti.

HIRSIZLIK GİRİŞİMİ KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kapüşonlarla yüzünü gizlemeye çalışan şüpheliler ağır adımlarla merdivenleri çıkıyor. Biri önden dairenin kapısını açmaya çalışırken iki kişide arkasında gözcülük yapıyor. İlk dairenin kapısını plastik kartla açamayan şüpheliler diğer kapıya yöneliyor. İkinci denemede de başarısız olan şüpheliler apartmandan ayrılıyor.

(İHA)

Fatih'te evden hırsızlık girişimi kamerada
Fatih'te evden hırsızlık girişimi kamerada
Fatih'te evden hırsızlık girişimi kamerada
Fatih'te evden hırsızlık girişimi kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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