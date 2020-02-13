Fatih'te evde çıkan yangın söndürüldü
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Fatih'te evde çıkan yangın söndürüldü

Fatih'te iki katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

13.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:30
Fatih'te evde çıkan yangın söndürüldü

'te iki katlı bir evde çıkan yangın, ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mevlanakapı Mahallesi Simkeş Cami Sokak'taki iki katlı binanın üst katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

verilmesi üzerine olay yerine ve sağlık ekipleri sevk edilirken, binada yaşayanlar kendi imkanlarıyla evlerinden dışarı çıktı.

ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, binada hasar oluştu.

Kaynak: AA
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