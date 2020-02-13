Fatih'te evde çıkan yangın söndürüldü

13.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:30

Fatih'te iki katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mevlanakapı Mahallesi Simkeş Cami Sokak'taki iki katlı binanın üst katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, binada yaşayanlar kendi imkanlarıyla evlerinden dışarı çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, binada hasar oluştu.

Kaynak: AA